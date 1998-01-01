غلاكسي إس10 يحقق مبيعات غير مسبوقة في امريكا

وكالات / سما /

أعلنت سامسونغ أن مبيعات الطلب المسبق على سلسلة هواتف غلاكسي إس10 هي الأعلى على الإطلاق لهواتف غلاكسي في الولايات المتحدة، وهذا يمثل عشر سنوات من هواتف الشركة الكورية الجنوبية.

لكن يجب ملاحظة أن سامسونغ تقول إن هذا الإنجاز يمثل كامل سلسلة غلاكسي إس10 التي تتضمن غلاكسي إس10إي، وغلاكسي إس10، وغلاكسي إس10 بلس.

وكانت الشركة تطرح هاتفين فقط من سلسلة هواتف غلاكسي في السنوات الأخيرة، لهذا فإن القفز إلى إصدار ثلاثة هواتف هذا العام قد يكون له دور في تلك الأرقام القياسية.

ووفقا لسامسونغ، فإن طلبات الشراء المسبقة للهاتف الأعلى فئة بين الثلاثة وهو غلاكسي إس10 بلس -الذي تطرحه بسعر يبدأ من 999 دولارا- تمثل 57% من إجمالي الطلبات المسبقة على هواتف غلاكسي إس10.

ولا يعد هذا مفاجئا جدا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المتبنين الأوائل لهواتف الشركة الرائدة هم الذين يظهرون عادة حماسا أكثر لطلبات الشراء المسبق في المقام الأول.

ويملك هاتف غلاكسي إس10 بلس أكبر بطارية بين هواتف السلسلة بسعة 4100 ميلي أمبير، ووفقا لموقع "تومز غايد" المعني باختبار المنتجات الإلكترونية، فإن نتائج اختباراته لأداء البطارية في الحياة العملية كانت مذهلة، حيث دام الهاتف 12 ساعة و35 دقيقة، مما يجعلها أطول مدة تحققها بطارية هاتف رائد منذ أكثر من سنة.

كما يملك غلاكسي إس10 بلس أكبر شاشة بين السلسلة، بقياس 6.4 بوصات، ويتضمن كاميرا أمامية ثانية ذات مستشعر للعمق من أجل التقاط صور سيلفي بمؤثرات خاصة، وما يتبع وجود الكاميرا من شق دائري آخر في الشاشة.

في المقابل، تطرح الشركة هاتف غلاكسي إس10 بسعر 899 دولارا، ويأتي بشاشة بقياس 6.1 بوصات، ومستشعر بصمة الأصبع الألتراسونيك ذاته الموجود في غلاكسي إس10 بلس مدمج في الشاشة.

أما غلاكسي إس10إي فتطرحه سامسونغ بسعر 749 دولارا، وهو يعمل بمعالج سنابدراغون 855 ذاته المستخدم في الهاتفين السابقين، ويأتي بشاشة بقياس 5.8 بوصات، لكنه يفتقر إلى كاميرا التصوير البعيد (تيليفوتو) في الجهة الخلفية والموجودة في الهاتفين السابقين.

كما يفتقر إلى مستشعر قارئ البصمة المدمج في الشاشة، حيث نقلته الشركة إلى زر التشغيل على جانب الجهاز.