الاغوار: مستوطنون يطلقون كلابا شرسة لمهاجمة رعاة أغنام

الأغوار الشمالية / سما /

أطلق مستوطنون، صباح اليوم الأحد، كلابا شرسة لمهاجمة رعاة أغنام في منطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية.

وقال المنسق الميداني لمنطقة الأغوار بمحافظة طوباس عمر فقها ، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا رعاة أغنام في ساعات الصباح، وأطلقوا الكلاب الشرسة تجاههم، مما أدى لوقوع إصابات، عرف منها: المواطن فتحي عليان جراء هجوم الكلاب عليه.

وأوضح أن رعاة الأغنام يتعرضون في هذه المنطقة لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، علما أنهم قبل حوالي أسبوع قاموا بوضع علامات حول المنطقة؛ للبدء بتسييجها والاستيلاء عليها.