  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاغوار: مستوطنون يطلقون كلابا شرسة لمهاجمة رعاة أغنام

الأحد 10 مارس 2019 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الأغوار الشمالية / سما /

أطلق مستوطنون، صباح اليوم الأحد، كلابا شرسة لمهاجمة رعاة أغنام في منطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية.

وقال المنسق الميداني لمنطقة الأغوار بمحافظة طوباس عمر فقها ، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا رعاة أغنام في ساعات الصباح، وأطلقوا الكلاب الشرسة تجاههم، مما أدى لوقوع إصابات، عرف منها: المواطن فتحي عليان جراء هجوم الكلاب عليه.

وأوضح أن رعاة الأغنام يتعرضون في هذه المنطقة لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، علما أنهم قبل حوالي أسبوع قاموا بوضع علامات حول المنطقة؛ للبدء بتسييجها والاستيلاء عليها.

#مستوطنون

الأكثر قراءة اليوم

الداخلية : اعتقال اثنين من المشاركين بإطلاق النار على حلس وضبط السيارة

واللا العبري: "تهدئة صغيرة، تهدئة كبيرة: غزة ومصر ينتظران بفارغ الصبر الانتخابات "

التيار الإصلاحي يستنكر الاعتداء على حلس وحرق مجهولين لمكتبه في الشجاعية

المونيتور: غزة لا تستطيع الانتظار الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية

ليبرمان: نتنياهو رفض مقترحا لاغتيال قيادات من حماس والجهاد بغزة

تنويه هام بشأن السفر عبر معبر رفح البري اليوم الاحد

تعليق إسرائيلي على كلمة نصر الله بشأن مكافحة الفساد في لبنان

الأخبار الرئيسية

هآرتس: الأموال القطرية تُنقل إلى غزة و آلية جديدة لتحويلها

k

استشهاد شاب برصاص الاحتلال على حاجز قرب اريحا

هآرتس : الأجهزة الأمنية الاسرائيلية تتوقع انهيار السلطة الفلسطينية خلال شهرين

الطائرات الحربية الاسرائيلية تقصف عدة مواقع في قطاع غزة فجر اليوم

اموال

قناة عبرية تكشف: السلطة قدمت عرضا لـ"اسرائيل" بشأن اموال المقاصة وهذا ما تناوله...