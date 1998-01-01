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مستوطنون يجرفون أراضي جنوب نابلس

الأحد 10 مارس 2019 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

جرفت آليات المستوطنين، اليوم الأحد، مساحات من أراضي قرية جالود جنوب نابلس، المحاذية لبؤرتي "احيا" و" ايش كودش".

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس ، إن أهالي جالود اكتشفوا في ساعات الصباح أعمال تجريف وتخريب في سهل البلدة الشرقي، المحاذي لبؤرتي " احيا" و" ايش كودش"، وذلك عقب منع المزارعين من قبل الاحتلال الوصول الى هذه الأراضي.

واضاف ان جيش الاحتلال يمنع أصحاب الأراضي والمزارعين من فلاحة أراضيهم, والتي تعتبر فرصة ذهبية للبؤر الاستيطانية للقيام بأعمال تجريف وتخريب في سهل خلة أبو شبرقة، الواقع في الحوض رقم (22)، والذي تعود ملكية الأرض لورثة المرحوم " ابراهيم عبد الحاج محمد ".

واكد دغلس انه تم تخريب وتجريف أكثر من 10 دونمات، إضافة الى مد خطوط مياه فيه، وزراعة أشجار في جزء من الأرض، وسرقة كميات كبيرة من الأتربة من السهل، ونقلها الى داخل البؤرتين "احياه" و"إيش كودش" اللتين تحيطان بهذا السهل من ثلاث جهات.

واوضح ان قوات الاحتلال تعمدت في العامين الماضيين تأخير التنسيق لحصاد 250 دونما من أراضي قرية جالود الشرقية، والتي كانت مزروعة بالقمح، ما أدى الى تلف المحصول بالكامل، وهذا العام لا يزال الاحتلال يماطل في السماح للمزارعين بالوصول لهذه السهول، وزراعتها .

#مستوطنون

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