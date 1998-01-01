  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بيونتك يصعد إلى صدارة هدافي الدوري الإيطالي

الأحد 10 مارس 2019 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيونتك يصعد إلى صدارة هدافي الدوري الإيطالي


وكالات / سما /

صعد المهاجم البولندي كريستوف بيونتك إلى صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي ، بفضل الهدف الذي سجله في مباراة ميلان وكييفو فيرونا ، التي أقيمت مساء السبت ، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وحقق ميلان الفوز على كييفو بهدفين مقابل هدف ، وسجل كريستوف بيونتك ثاني الأهداف ، ليرفع رصيده إلى الهدف التاسع عشر.

ويحتل المهاجم البولندي الصدارة بالشراكة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس ، والإيطالي فابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا.

ولعب يوفنتوس مباراة الجولة يوم الجمعة ، لكن كريستيانو رونالدو كان احتياطياً في اللقاء ، استعداداً لمواجهة أتلتيكو مدريد الثلاثاء القادم ، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

في الجهة الأخرى يلعب كوالياريلا مع سامبدوريا مباراة أمام أتلانتا مساء الأحد.

ويضم جدول هدافي الكالتشيو كل من :

أولاً : كريستوف بيونتك (ميلان) وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس) وفابيو كوالياريلا (أتلانتا) : 19 هدفاً.

ثانياً : دوفان زاباتا (أتلانتا) : 16 هدفاً.

ثالثاً : إريك ميليك (نابولي) : 14 هدفاً.

#بيونتك #الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة اليوم

الداخلية : اعتقال اثنين من المشاركين بإطلاق النار على حلس وضبط السيارة

واللا العبري: "تهدئة صغيرة، تهدئة كبيرة: غزة ومصر ينتظران بفارغ الصبر الانتخابات "

التيار الإصلاحي يستنكر الاعتداء على حلس وحرق مجهولين لمكتبه في الشجاعية

المونيتور: غزة لا تستطيع الانتظار الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية

ليبرمان: نتنياهو رفض مقترحا لاغتيال قيادات من حماس والجهاد بغزة

تنويه هام بشأن السفر عبر معبر رفح البري اليوم الاحد

تعليق إسرائيلي على كلمة نصر الله بشأن مكافحة الفساد في لبنان

الأخبار الرئيسية

k

استشهاد شاب برصاص الاحتلال على حاجز قرب اريحا

هآرتس : الأجهزة الأمنية الاسرائيلية تتوقع انهيار السلطة الفلسطينية خلال شهرين

الطائرات الحربية الاسرائيلية تقصف عدة مواقع في قطاع غزة فجر اليوم

اموال

قناة عبرية تكشف: السلطة قدمت عرضا لـ"اسرائيل" بشأن اموال المقاصة وهذا ما تناوله...

حلس

حلس يكشف تفاصيل محاولة اغتياله ويؤكد امتلاكه الكثير من المعلومات حولها