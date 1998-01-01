بيونتك يصعد إلى صدارة هدافي الدوري الإيطالي

وكالات / سما /

صعد المهاجم البولندي كريستوف بيونتك إلى صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي ، بفضل الهدف الذي سجله في مباراة ميلان وكييفو فيرونا ، التي أقيمت مساء السبت ، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وحقق ميلان الفوز على كييفو بهدفين مقابل هدف ، وسجل كريستوف بيونتك ثاني الأهداف ، ليرفع رصيده إلى الهدف التاسع عشر.

ويحتل المهاجم البولندي الصدارة بالشراكة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس ، والإيطالي فابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا.

ولعب يوفنتوس مباراة الجولة يوم الجمعة ، لكن كريستيانو رونالدو كان احتياطياً في اللقاء ، استعداداً لمواجهة أتلتيكو مدريد الثلاثاء القادم ، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

في الجهة الأخرى يلعب كوالياريلا مع سامبدوريا مباراة أمام أتلانتا مساء الأحد.

ويضم جدول هدافي الكالتشيو كل من :

أولاً : كريستوف بيونتك (ميلان) وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس) وفابيو كوالياريلا (أتلانتا) : 19 هدفاً.

ثانياً : دوفان زاباتا (أتلانتا) : 16 هدفاً.

ثالثاً : إريك ميليك (نابولي) : 14 هدفاً.