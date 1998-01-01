سولاري يُلقن ثلاثي ريال مدريد دروساً قاسية

وكالات / سما /

يَرزَح نادي ريال مدريد تحت وطأة النتائج السلبية وتقهقر المستويات الفردية لأبرز نجومه منذ بداية الموسم الجاري، وهو ما دفع المدرب سانتياجو سولاري للتكشير عن أنيابه وتوبيخ 3 لاعبين برسائل عنيفة.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن سانتياجو سولاري اجتمع بمارسيلو دا سيلفا وإيسكو ألاركون وجاريث بيل، قبل بداية التدريبات الجماعية مساء أمس السبت، وقد سمع الثلاثي المذكور كلاماً قاسياً وعنيفاً من المدرب الأرجنتيني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية: “كانت هناك محادثة طويلة ومكثفة مع جميع اللاعبين، وأوضح فيها المدرب الأرجنتيني عدم ارتياحه للحظة التي سقطوا فيها، وأن الفريق لم يكن بمستوى ريال مدريد”.

ولم ينتقد سولاري الفريق بشكلٍ عام فقط، بل قام أيضاً بتوجيه الانتقادات للثلاثي (مارسيلو، إيسكو وبيل)، حيث قام بمعاتبة الإسباني بسبب تصرفاته وحالته البدنية ووبخ البرازيلي بسبب عدم عودته إلى مستواه المعهود.

أما بالنسبة لجاريث بيل، الذي دافع عنه سولاري مراراً وتكراراً، فقد كانت الرسالة أنه لم يرقَ إلى مستوى المتوقع من مدربه والنادي، وأنه لم يتخذ تلك الخطوة إلى الأمام التي تحدث عنها لوكا مودريتش.