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بينيت : يجب أن تنتهي سياسة الاحتواء و اتخاذ قرار بتحديد مصير حماس

الأحد 10 مارس 2019 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت : يجب أن تنتهي سياسة الاحتواء و اتخاذ قرار بتحديد مصير حماس


القدس المحتلة / سما /

قال نفتالي بينيت وزير التعليم الإسرائيلي وزعيم حزب اليمين الجديد، إنه يجب أن تنتهي سياسة الاحتواء الفاشلة تجاه قطاع غزة واتخاذ قرار بتحديد مصير حماس.

وشدد في مقابلة مع إذاعة ريشت كان، على ضرورة أن يتم معاملة سكان بلدة سديروت كما سكان مدينة تل أبيب.

واعتبر أن سياسة إسرائيل تجاه غزة منذ 20 عاما، كانت فاشلة، وقال "يجب أن ننتقل من سياسة الاحتواء، إلى اتخاذ القرار المصيري".

وأضاف "لو كان تنقيط الصواريخ على تل أبيب وليس سديروت، لكنا قررنا منذ وقت طويل مصير حماس".

وانتقد بينيت سياسة الجيش الإسرائيلي في قصف أهداف خالية لا تحدث أي خسائر في غزة. داعيا لتوجيه ضربات ذات أهداف واضحة وإيقاع الخسائر في صفوف من وصفهم بـ "الإرهابيين".

وقال "لو كنت وزيرا للدفاع، لكانت سياستي واضحة أن سديروت مثل تل أبيب، وعلى ذلك الأساس سأتصرف بالرد القوي والشديد ضد حماس".

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