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البافاري يكتسح فولفسبورج وينجح بخطف الصدارة

الأحد 10 مارس 2019 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البافاري يكتسح فولفسبورج وينجح بخطف الصدارة


وكالات / سما /

نجح نادي بايرن ميونخ في خطف صدارة بطولة الدوري الألماني من غريمه التقليدي نادي بوروسيا دورتموند، بعد الفوز الكبير على حساب نادي فولفسبورج.

وفاز نادي بايرن ميونخ اليوم السبت، على حساب نادي فولفسبورج بنتيجة 6-0، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الدرجة الأولى الألماني “بوندسليجا”، على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.

وبدأ سيرج جنابري بالتسجيل لصالح نادي بايرن ميونخ في شباك فريق فولفسبورج في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، قبل أن يحرز المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 37.

وبعد مرور 7 دقائق من صافرة انطلاق الشوط الثاني، سجل الكولومبي خاميس رودريجيزالهدف الثالث لبايرن ميونخ، ثم أضاف توماس مولر الهدف الرابع في الدقيقة 76، قبل أن يحرز جوشوا كيميج الهدف الخامس في الدقيقة 82، ثم سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف السادس في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز يتربع نادي بايرن ميونخ على صدارة بطولة الدوري الإلماني برصيد 57 نقطة وبفارق الأهداف عن نادي بوروسيا دورتموند، بينما توقف رصيد عند النقطة 39 في المركز السابع.

#بايرن ميونخ #الصدارة

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