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فيديو.. مانشستر سيتي يبتعد عن ليفربول بثلاثية ستيرلينج

الأحد 10 مارس 2019 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مانشستر سيتي يبتعد عن ليفربول بثلاثية ستيرلينج


وكالات / سما /

ابتعد مانشستر سيتي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي – مؤقتاً – بتحقيقه الفوز على واتفورد ، في مباراة جمعتهما اليوم السبت ، على ملعب “الاتحاد” ، ضمن الجولة رقم ثلاثين من البطولة.

وكان الفضل الأكبر في تحقيق هذا الفوز للمهاجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج ، الذي سجل ثلاثية مانشستر سيتي في المباراة “هاتريك”.

وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي لم تمر سوى دقيقة واحدة من الشوط الثاني حتى افتتح رحيم ستيرلينج التسجيل للسيتيزينز ، قبل إضافة الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 50 و59 على التوالي.

واكتفى واتفورد بهدف المهاجم الإسباني ولاعب برشلونة السابق جيرارد دولوفيو في الدقيقة 66.

وارتفع رصيد السيتي بهذا الفوز إلى النقطة 74 ، وبفارق أربع نقاط عن ملاحقه ليفربول ، الذي يلعب مباراة الجولة أمام بيرنلي على أرضية ملعب أنفيلد رود عصر الأحد.

وفي الجهة المقابلة يحتل واتفورد المركز الثامن ، وفي رصيده 43 نقطة ، بفارق الأهداف عن ولفرهامتون السابع ، مع مباراة أقل للأخير.

#مانشستر سيتي #ليفربول #واتفورد

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