فيديو.. برشلونة يستعد لليون بثلاثية في رايو فايكانو

وكالات / سما /

حقق برشلونة فوزاً كبيراً على ضيفة رايو فايكانو بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كامب نو برسم الجولة 27 من الدوري الإسباني.

ودخل إرنيستو فالفيردي اللقاء بأقوى أسلحته، بالبدء بالتشكيلة التالية: ستيجن، سيميدو، بيكيه، أومتيتي، ألبا، بوسكيتس، آرتور، فيدال، كوتينيو، ميسي، سواريز.

وفي الدكة: سيليسين، موريللو، سيرجي روبيرتو، راكيتيتش، ديمبلي، مالكوم، ألينا.

أثار المدرب الإسباني إرنيستو فالفيردي التكهنات بشأن آرتور ميلو في مواجهة رايو فايكانو على ملعب كامب نو برسم الجولة 27 من الدوري الإسباني.

ودفع فالفيردي بآرتور أساسياً في المباراة، حيث كانت تشكيلته على الشكل التالي: ستيجن، سيميدو، بيكيه، أومتيتي، ألبا، بوسكيتس، آرثور، فيدال، كوتينيو، ميسي، سواريز.

وفي الدكة: سيليسين، موريللو، سيرجي روبيرتو، راكيتيتش، ديمبلي، مالكوم، ألينا.

وصدم الضيف رايو فايكانو مضيفه برشلونة على ملعبه وأمام جماهيره حين افتتح النتيجة مبكراً في الدقيقة 24 عن طريق راوول دي توماس الذي تلاعب بدفاع برشلونة بعد هجمة خاطفة ليسكن الكرة شباك الحارس الألماني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وانتظر برشلونة حتى الدقيقة 38 ليدرك التعادل برأسية من بيكيه بعد تمريرة على طبق من ذهب من ليونيل ميسي من كرة ثابتة جانبية.

وقبل الدخول لخوض الشوط الثاني آجرى فالفيردي أول التغييرات بإخراج آرتور ميلو وإقحام ديمبيلي.

واستطاع النادي الكتالوني إحراز هدف التقدم عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة 51 بعد عرقلة نيلسون سيميدو في منطقة جزاء رايو فايكانو.

وفي الدقيقة 80 دفع فالفيردي بثاني تغييراته بإقحام راكيتيتش مكان السيء جداً كوتينيو. وبعد أقل من دقيقتين صنع النجم الكرواتي هدف الاطمئنان على نقاط المباراة للويس سواريز في الدقيقة 81.

وبهذا الفوز عزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني بـ 63 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب مطارديه أتلتيكو مدريد. وبهذا يكون برشلونة قد خاض آخر مباراة قبل لقاء ليون القوي على ملعب “كامب نو” لحسم تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعال السلبي بصفر لمثله.