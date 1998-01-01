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الاحتلال يعتقل مواطنا ويداهم منازل في الخليل

الأحد 10 مارس 2019 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا من الخليل، وداهمت عددا من منازل المواطنين في بلدات المحافظة.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن يزن لافي من مخيم العروب شمالا، بعد تفتيش منزله.

وداهمت منزل المواطن محمود محمد بو تركي في قرية حدب الفوار جنوبا، واستولت على مبلغ مالي يتراوح بين الالفين الى ثلاثة آلاف شيقل في حصالة اطفال، وتركوا لهم مبلغ 230 شيقلا فقط، وهو المبلغ المسموح الاحتفاظ به في المنزل حسب ادعائهم، وفتشت المنزل.

كما فتشت منزل الأسير المحرر قدري جميل ادويك في منطقة سجر في بلدة دورا جنوبا، وفي بيت بلدة اولا غرب الخليل فتشت منزل المواطن عماد محمد إسماعيل.

وداهمت بلدة يطا جنوبا، وجابت دوريات الاحتلال عدة بلدة اخرى، ولم يبلغ عن اعتقالات .

#الاحتلال

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