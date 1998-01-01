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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات في الضفة

الأحد 10 مارس 2019 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات في الضفة


رام الله / سما /

واصلت قوات الاحتلال حملة الاعتقالات والمداهمات في الضفة الغربية.

وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر معتصم محمد العروج (22 عاماً)، بعد مداهمة وتفتيش منزله في بيت لحم، كما اعتقلت الشاب عقل شتيوي من منزله في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

‏واقتحمت قوات الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو تركي في مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، وكذلك منزل الأسير المحرر قدري جميل دويك في ضاحية سنجر بمدينة دورا جنوب غرب الخليل.

وهاجمت قوات الاحتلال الليلة الماضية مركبات المواطنين بالقنابل الصوتية، أثناء وقوفها على حاجز عسكري على مفترق قرية خرسا جنوب بلدة دورا بمحافظة الخليل.

وداهمت عدة منازل في بلدة بيت فوريك شرق نابلس قبيل انسحابها دون اعتقالات.

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