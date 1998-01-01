طقس فلسطين اليوم

رام الله /سما/

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن يكون الجو اليوم معتدلاً نهاراً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج، وهذه الليلة تكون الاجواء صافية بوجه باردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الاثنين يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الثلاثاء يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الاربعاء يكون الجو غائما جزئياً الى غائم ومغبراً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً ومثيرة للغبار والبحر مائج.