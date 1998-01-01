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"الأوقاف الإسلامية" تؤكد رفضها لممارسات شرطة الاحتلال الاستفزازية في "الأقصى"

السبت 09 مارس 2019 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأوقاف الإسلامية" تؤكد رفضها لممارسات شرطة الاحتلال الاستفزازية في "الأقصى"


القدس المحتلة / سما /

أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، مساء اليوم السبت، رفضها التام لما يقوم به أفراد شرطة الاحتلال داخل المسجد الأقصى من استفزاز لمشاعر المسلمين وتدنيس لباب الرحمة، من خلال الدخول بأحذيتهم على سجاد الصلاة داخل باب الرحمة.

واستنكرت الدائرة، في بيانها، التصرف المقصود من قبل شرطي الاحتلال الذي دخل بحذائه اليوم إلى باب الرحمة، مشيرة إلى أنه الشرطي نفسه الذي أدخل زجاجة خمر إلى باحات المسجد قبل أشهر، في استفزاز مقصود لمشاعر المسلمين.

وطالبت بالكف الفوري من قبل أفراد شرطة الاحتلال عن هذه التصرفات الاستفزازية، في ظل هذه الظروف، مؤكدة أن هذه التصرفات لن تثنيها عن موقفها الثابت تجاه باب الرحمة كجزء أصيل من المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونما، بجميع ما يشمله من مباني وساحات تحت الأرض وفوقها كمسجد إسلامي خالص لا يقبل الشراكة ولا التقسيم.

كما طالبت الدائرة، بمحاسبة الشرطي وإبعاده فورا عن المسجد الأقصى المبارك، ووقف اقتحام المصليات والمباني من قبل شرطة الاحتلال.

#الاوقاف #القدس #الاقصى #الاحتلال

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