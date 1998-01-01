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الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة تجاه "اشكول"

السبت 09 مارس 2019 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة تجاه "اشكول"


غزة / سما/

ذكرت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم السبت، أن صاروخ اطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة.

ووفقا لموقع حدشوت 24 العبري، قذيفة صاروخية أطلقت من رفح انفجرت في منطقة مفتوحة قرب أحد الكيبوتسات في المجلس الإقليمي أشكول، لافتا الى عدم وقوع اصابات.

الى ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه بعد انطلاق صفارات الإنذار في المجلس الإقليمي أشكول، تم تحديد سقوط صاروخ واحد أطلق من قطاع غزة إلى الداخل.

وفي وقت سابق من اليوم، انفجر رأس قذيفة RBG  مضاد للدروع تحمله بالونات أطلقت من قطاع غزة، اليوم السبت، في المجلس الإقليمي لسدوت هنيغف في النقب الغربي بغلاف غزة.

ووفقا لقناة 13 العبرية، فإن الانفجار وقع في منطقة مفتوحة قرب حديقة للمتنزهين الإسرائيليين. مشيرا إلى أنه تم إخلائها دون وقوع إصابات أو أضرار.

وذكر موقع والا العبري، بأن بالون مشبوه اطلق من قطاع غزة عثر عليه في منطقة زراعية في سدوت النقب وتم استدعاء طواقم المتفجرات للمكان.

وأضاف الموقع العبري، بأن قذيفة صاروخ مضاد للدبابات سقطت من بالون مفخخ أطلق من القطاع نحو غابة شوكداه في غلاف غزة، طواقم المتفجرات في المكان.

#صاروخ

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