خلال اجتماع طارئ.. محافظو قطاع غزة: الاعتداء على حلس مدان ولا يبشر بخير لغزة

غزة / سما /

عقد محافظو محافظات قطاع غزة، اليوم السبت، اجتماعاً طارئاً في غزة، إثر محاولة الاغتيال التي تعرض لها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس.

وقال المحافظون: "ان الاعتداء على حلس مدان ولا يبشر بخير لغزة ، نظراً لأن تداعياته ستكون خطيرة إذا لم يتم الكشف عن الجناة وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة".

وأضافوا :" ان حالة الانفلات الأمني في غزة سيكون لها تداعيات خطيرة، حيث أن من يكتوي بنيرانها من أشعلها".

وأكدوا خلال اجتماعهم على الالتفاف حول القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس حتى تحقيق تطلعات وآمال شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية.