تدريبات عسكرية يجريها جيش الاحتلال غدا بغلاف غزة

غزة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم السبت، أن قوات الجيش الاسرائيلي ستجرى مناورات وتدريبات عسكرية في مستوطنة نتيفوت تبدأ صباح الغد.

ووفقا لموقع حدشوت 24العبري، في صباح الغد، ستبدأ قيادة الجبهة الداخلية بالتعاون مع قوات الأمن مناورات في مدينة نتيفوت ستنتهي مساء الاثنين.

أشار الموقع العبري، الى أنه خلال المناورات سيشعر السكان بحركة نشطة للمركبات وقوات الأمن.

ولفت حدشوت 24 ، الى أنه سوف تنطلق أيضا في يوم الاثنين الساعة 10:05 صفارات الإنذار في نتيفوت كجزء من التدريب، وفي حال تم تفعيل صفارات الإنذار بشكل حقيقي، فسيتم سماع الإنذار متكرر ومستمر.