ضبط كمية من مواد بديلة للمواد المخدرة وللمنشطات الجنسية بنابلس

نابلس / سما /

ضبطت شرطة محافظة نابلس، اليوم السبت، كميات من مواد بديلة تستخدم كبدائل لادوية مخدرة ومنشطاتجنسية وخلطات تنحيف غير مسجلة بوزارة الصحة الفلسطينية وقبضت على شخص مشتبه به بترويجها.

وقال لؤي ازريقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة ، أن ادارة مكافحة المخدرات بشرطة نابلس وخلال متابعتها لإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لهذه المواد توفرت لها معلومات عن قدوم المشتبه به لمدينة نابلس وبعد معالجة المعلومات المتوفرة قامت شرطة مكافحة المخدرات بإسناد من مركز شرطة المدينة بإعداد كميناً للمشتبه به وسط المدينة وقبضت عليه وبحوزته حوالي 2000 حبة من مواد تستخدم كمواد بديلة لمواد مخدرة وخلطات تنحيف ومنشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة الفلسطينية كان يروج لها المشتبه به عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة، ان الشرطة استكملت إجراءاتها بحق المشتبه به وتحرزت على المواد المضبوطة واحالت القضية لأصحاب الاختصاص لمتابعتها حسب الاصول.