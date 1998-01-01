الاحتلال يوقف مشروعا للإغاثة الزراعية في بيت لحم

بيت لحم / سما /

اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أمس الجمعة، على مشروع جمعية التنمية الزراعية "الاغاثة الزراعية" في بلدة نحالين الى الغرب من بيت لحم ومنعت العاملين في المشروع عن مواصلة العمل.

وأفاد زياد صلاح منسق جمعية الاغاثة الزراعية في محافظة بيت لحم في بقيام قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم بايقاف ومصادرة المعدات المستخدمه في تنفيذ مشروع الطرق الزراعية المنفذ من قبل الاغاثة الزراعية الذي يهدف الى خدمة المزارعين الفلسطينين.

وأوضح صلاح ان قوات الاحتلال وصلت الى مكان العمل في الطرق الزراعية وقامت بايقاف العمل ومصادرة المعدات عبر تحميلها على اليات عسكرية قبل ان تنسحب من الموقع.

وأضاف ان هذا المشروع ينفذ بالتعاون مع بلدية نحالين والذي ينفذ ضمن أنشطة مشروع "التطوير العادل للإنتاج الزراعي و أنظمة السوق في الأراضي الفلسطينية سيدا" الممول من الوكالة السويدية والذي تنفذه الإغاثة الزراعية و مؤسسة اوكسفام وبالتعاون مع وزارة الزراعة.

وطالب زياد كافة الجهات ذات العلاقة من مؤسسات حكومية ورسمية الى جانب مؤسسات حقوق الانسان بالعمل على الضغط على اسرائيل من اجل ازالة العراقيل امام هذا المشروع المهم والحيوي للمزارعين في بلدة نحالين.