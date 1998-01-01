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أبو علي: محاولة اغتيال حلس تستهدف النيل من المشروع الوطني والإرادة الفلسطينية

السبت 09 مارس 2019 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو علي: محاولة اغتيال حلس تستهدف النيل من المشروع الوطني والإرادة الفلسطينية


القاهرة /سما/

 أدان سعيد ابو علي الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، اليوم السبت، محاولة الاغتيال الجبانة التي تعرض لها عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أحمد حلس في قطاع غزة امس.

وقال أبو علي، في تصريح له ، عقب اتصال أجراه مع حلس لتهنئته بالسلامة، "إن هذه الجريمة النكراء تستهدف النيل من المشروع الوطني والإرادة الفلسطينية في ظل التحديات والمخاطر الجسيمة التي تجابه الشعب الفلسطيني وقيادته في محاولة لحرف مسار نضاله" .

وأكد، حرص جامعة الدول العربية على مواصلة دعم تحقيق الوحدة الفلسطينية وتعزيز صمود ونضال الشعب الفلسطيني وقيادته .

#سعيد ابو علي #احمد حلس #فتح #قطاع غزة #غزة

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