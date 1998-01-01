الحساينة يستنكر محاولة اغتيال حلس

غزة / سما/

استنكر مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان ، اليوم السبت، محاولة اغتيال مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية في حركة فتح القائد أحمد حلس، حيث تعرضت سيارته لإطلاق نار من قبل مجهولين .

وأكد الحساينة في تصريح صحفي على أن هذا الحادث يطل علينا وسط ظروف صعبة ومعقدة تعيشها القضية الفلسطينية وأن هذا الحادث لا يخدم سوى أعداء الشعب الفلسطيني ويغذي بذور الفتن والخلافات.

وأعتبر أن هذا العمل الإجرامي يهدد السلم المجتمعي وأجواء الأمن في وطننا وهو غريب عن عادات وتقاليد أبناء شعبنا الفلسطيني .

وتمنى وزير الاشغال والاسكان السلامة للقائد أحمد حلس وأن ينعم الأمن والرخاء على أبناء شعبنا الفلسطيني.