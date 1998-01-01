الرجوب يفتتح معرضا لمنتجات المرأة

جنين / سما /

افتتح أكرم الرجوب محافظ جنين، اليوم السبت، معرضا لمنتجات المرأة الفلسطينية، ومهرجان حكايات وقصص ملهمة.

وهنأ الرجوب المرأة الفلسطينية في عيدها، مشيدا بدورها النضالي التاريخي إلى جانب الرجل منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية وحتى يومنا، وسطرن اسم فلسطين بالدم من أجل تثبيت حقوق شعبنا.

وأشار خلال افتتاحه المعرض الذي نظمته مؤسسة شغف للتعبير الرقمي بالتعاون مع مركز بلدية جنين الشبابي الكوري، في مسرح المركز الكوري، إلى أن أول أسيرة فلسطينية كانت فاطمة البرناوي واول شهيدة دلال المغربي، ولا ننسى أبدا الأسيرة المناضلة إسراء الجعابيص.

ودعا الرجوب المرأة إلى تمكين نفسها بالعمل لا بالمطالبة لتنتزع حقوقها، مؤكدا أن الذي يتجاهل حقوق المرأة لا يمكن أن يكون له دور في البناء والتنمية.

وتضمن الحفل عدة فعاليات من سماع قصص لمتحدثات ملهمات من المدينة مثل إياس عباهرة، وأحلام من داخل أراضي الـ48، وحنان خلف التي أصيبت بمرض السرطان، حيث تحدثن في فيلم مصور عن تحديهم للإعاقة بالإرادة والتصميم والنجاح، إضافة لمتحدثات ملهمات مغتربات، وعدة فقرات فنية، وأكشاك لرياديات ناجحات.

وقالت مديرة مؤسسة شغف ميساء الشاعر إن هذه الفعالية هي بمثابة رسالة وفرصة لنبرز مدينتنا جنين، وما فيها من قصص ملهمة لنساء استطعن تحقيق أحلامهن والسفر والعمل والتعلم حول العالم أو داخل الوطن.

وتخلل المهرجان تقديم فقرات فنية لمبدعات صغار من فرقة مسرح الكمنجاتي وافتتاح المعرض التراثي الذي افتتحه الرجوب، ورئيس بلدية جنين محمد أبو غالي، ورئيس مجلس الإدارة للمركز الكوري فايز السعدي، لتسويق منتجات النساء اللواتي لا يتجاوزن 30 عاما بعدة زوايا من رسم، وأعمال فلكلورية، ومنتجات من التجميل والمنظفات، وزاوية للملابس.