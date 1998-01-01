السلطات المصرية تعتقل إسرائيليين على معبر طابا

القاهرة /سما/

اعتقلت السلطات المصرية، أمس الجمعة، إسرائيليان على معبر طابا الحدودي، بينما كانا في طريقهما إلى سيناء، بعد أن عثرت بحوزتهما على رصاصات.

ومددت محكمة نوبيع المصرية، اليوم السبت، اعتقال الاثنين، وهما محتجزان الآن في مركز للشرطة المصرية في طابا.

وذكرت شبكة الأخبار الإسرائيلية "13"، اليوم السبت، أن مأور مطري (21 عاما) يعمل حارس أمن في وزارة الصحة الإسرائيلية، اعتقل بعد أن عثر رجال الأمن المصريين في معبر طابا على ثلاثة أغلفة للرصاص في حقيبته، كما اعتقلت السلطات المصرية في وقت لاحق أريك كاسبي (61 عاما) بعد العثور في سيارته على كاميرا لتصوير الطريق، وعدد من الرصاصات.

وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنها تتابع قضية الإسرائيليين المعتقلين لدى الأمن المصري، كما أن القنصل الإسرائيلي في القاهرة، دودو بن كليبا، يبذل جهودا كبيرة لإنهاء القضية.