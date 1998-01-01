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التيار الإصلاحي يستنكر الاعتداء على حلس وحرق مجهولين لمكتبه في الشجاعية

السبت 09 مارس 2019 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
التيار الإصلاحي يستنكر الاعتداء على حلس وحرق مجهولين لمكتبه في الشجاعية


غزة/سما/

أصدر تيار الاصلاح الديمقراطي بياناً، أدان فيه بأشد العبارات حادثة إطلاق الرصاص على سيارة أحمد حلّس، وأعتبر التيار الإصلاحي أن هذا السلوك خارج عن أخلاق شعبنا وثقافته، ودعا الجهات الحكومية المختصة إلى سرعة الكشف عن الفاعلين واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم ، فلا غطاء تنظيمي أو وطني أو قانوني لهذه الأفعال التي تعيد للأذهان سنوات الاقتتال الداخلي التي دفع ثمنها الكل الوطني.

واستنكر التيار الاصلاحي الحادثة الإجرامية التي أقدم عليها بعض المارقين بإحراق مكتب التيار في منطقة الشجاعية، والتي كادت أن تودي بحياة أحد المسنين الذي يقيم وحده بجوار المكتب، ويعتبر أن هذا السلوك الإجرامي منافياً للقانون والأخلاق، ويدعو إلى سرعة الكشف عن المجرمين وتقديمهم إلى العدالة.

وأختتم تيار الاصلاح الديمقراطي بالتأكيد على موقفه الثابت بخصوص وحدة حركة فتح، التي وردت نصاً في بيانه السياسي الأخير، وضرورة عدم العبث في أقوات الناس، فلا داعٍ ولا مبرر وطني أو أخلاقي لاستمرار عقوبات السلطة بحق الأهل في قطاع غزة، لأن هذه السياسات هي التي من شأنها تعميق الكراهية وتفسخ نسيج المجتمع الفلسطيني.

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