القوى برام الله تدعو للتصعيد الميداني

رام الله / سما /

دعت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة، اليوم السبت، لاعتبار الجمعة يوم للتصعيد الميداني على جميع نقاط الاحتكاك في الريسان، والمغير وبلعين، ونعلين تاكيدا على الحق في المقاومة الشعبية، ورفضا لواقع الاستيطان.

ودعت القوى، للمشاركة في الوقفة التي دعت اليها الحركة الاسيرة يوم الاحد 10/3 الساعة الثانية ظهرا على دوار المنارة برام الله رفضا لاجهزة التشويش المسرطنة، ورفضا للقمع اليومي للاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال .

كما دعت للمشاركة في الوقفة امام ممثلية جنوب افريقيا الاثنين 11/3 الساعة الواحدة ظهرا تحية لموقفها بخفظ التمثيل الدبلوماسي مع دولة الاحتلال، وتقديرا لموقفها الداعم لنضال الشعب.

واكدت القوى رفضها للاوهام التي يحاول غرنبلات تسويقها ضمن صفقة القرن التي تمثل الوجه القبيح لتعاون الولايات المتحدة مع دولة الاحتلال في محاولة تصفية حقوق الشعب.

ودعت للمشاركة في مؤتمر حركة المقاطعة BDS المقرر السبت 16/3 المقبل في الهلال الاحمر، واهمية تعزيز ثقافة المقاطعة، ومواجهة التطبيع بكل اشكاله

وتوجهت القوى بالتحية لابناء الشعب الذين خرجوا امس الجمعة على جميع نقاط الاحتكاك والتماس وخصوصا ابناء بيت سيرا.

واكدت القوى الوطنية والاسلامية برام الله، على اهمية الانخراط الواسع في التحضيرات لاحياء يوم الارض هذا العام بشكل نوعي، ومميز بالتنسيق مع جماهير الشعب في الداخل المحتل ضمن البرنامج الوطني الذي سيتم الاعلان عنه خلال الايام القادمة.