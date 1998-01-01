  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غرينبلات: السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن أزمتها الاقتصادية

السبت 09 مارس 2019 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
غرينبلات: السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن أزمتها الاقتصادية


غزة / سما/

ذكرت وسائل اعلام عبرية، نقلا عن جيسون غرينبلات  المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط قوله:  إن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن الأزمة الاقتصادية لديها.

ووفقا للقناة 13 العبرية، اوضح غرينبلات أن السلطة تخلق الأزمة بسبب رفضها قبول عائدات الضرائب التي تجمعها من "إسرائيل".

وأدان غرينبلات وقف السلطة تلقي الأموال من "إسرائيل" على خلفية قانون تعويض رواتب الشهداء والأسرى، متسائلاً: "هل هذه هي الطريقة التي تعتني بها السلطة بسكانها؟".

وبحسب القناة العبرية، قال غرينبلات، إنه "من غير المقبول أن تمنح السلطة الفلسطينية الإرهابيين وعائلاتهم مكافأة على الجرائم التي ارتكبوها، وأيضا من غير الملائم إلقاء اللوم على إسرائيل في هذه الأزمة، وأي دولة أخرى كانت ستفعل الشيء نفسه"، وفق قوله.

#غرينبلات #السلطة الفلسطينية #اسرائيل #الازمة الاقتصادية

الأكثر قراءة اليوم

مجهولون يطلقون النار على مركبة حلس وفتح تحذر والداخلية تعقب

قناة عبرية: لهذا السبب رفعت حماس مستوى التفجيرات على حدود غزة

الوفد المصري يغادر قطاع غزة وحراك دبلوماسي مكثف الأسبوع المقبل

قناة عبرية تكشف: "اسرائيل" بعثت رسائل لحماس عبر مصر وهذا فحواها..

والدة الشهيد والأسير البرغوثي توجه رسالة للمتظاهرين شرق القطاع وهذا مفادها..

اسعار العملات مقابل الشيكل

يديعوت: تهديدات نتنياهو ضد حماس بغزة هراء ولا يستطيع فعل شيء

الأخبار الرئيسية

الداخلية : اعتقال اثنين من المشاركين بإطلاق النار على حلس وضبط السيارة

واللا العبري: "تهدئة صغيرة، تهدئة كبيرة: غزة ومصر ينتظران بفارغ الصبر الانتخابات "

صحيفة تكشف ما أبلغه الوفد المصري حماس حول تفاهمات التهدئة مع اسرائيل

تل ابيب تزعم : 300 مليون دولار مقابل التهدئة في غزة وحماس غير معنية بالتصعيد

غارات إسرائيلية على أهداف متفرقة في غزة