غرينبلات: السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن أزمتها الاقتصادية

غزة / سما/

ذكرت وسائل اعلام عبرية، نقلا عن جيسون غرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط قوله: إن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن الأزمة الاقتصادية لديها.

ووفقا للقناة 13 العبرية، اوضح غرينبلات أن السلطة تخلق الأزمة بسبب رفضها قبول عائدات الضرائب التي تجمعها من "إسرائيل".

وأدان غرينبلات وقف السلطة تلقي الأموال من "إسرائيل" على خلفية قانون تعويض رواتب الشهداء والأسرى، متسائلاً: "هل هذه هي الطريقة التي تعتني بها السلطة بسكانها؟".

وبحسب القناة العبرية، قال غرينبلات، إنه "من غير المقبول أن تمنح السلطة الفلسطينية الإرهابيين وعائلاتهم مكافأة على الجرائم التي ارتكبوها، وأيضا من غير الملائم إلقاء اللوم على إسرائيل في هذه الأزمة، وأي دولة أخرى كانت ستفعل الشيء نفسه"، وفق قوله.