رونالدو وزملاؤه أقاموا حفلا صاخبا مع 60 فتاة بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد

روما/وكالات/

أكد مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماسيميليانو أليغري، أن لاعبي الفريق حضروا بالفعل حفل عشاء بحضور نحو 60 عارضة أزياء، بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد، في ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا.

وعاد لاعبو يوفنتوس، بعد الهزيمة الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد (0-2)، في 20 فبراير الماضي، إلى مدينة تورينو على متن طائرة خاصة، وأقاموا حفلا صاخبا في فندق "ستار أوتيل ماجستيك - Starhotel Majestic" في غياب اللاعبين فيديريكو بيرنارديسكي وأندريا بارزالي، ولكن بحضور نحو 60 من عارضات الأزياء.

ونقل موقع "Calcio Mercato" عن أليغري قوله: "كان ذلك حفل عشاء. أنا مدرب، ولست مراقبا. هكذا قرر اللاعبون – وهذا أمر صحي، جعل الأجواء أكثر حيوية. إنهم مسؤولون ويعرفون ما يقومون به".

وأضاف: "أعتقد أن هذا العشاء جلب لنا التوفيق. بعده فزنا (على نابولي)".

وسيكون يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، أمام مهمة شبه مستحيلة، لانتزاع بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي للتشامبيونز ليغ، من أتلتيكو مدريد، يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة الإياب، على ملعب "أليانز ستاديوم"، في مدينة تورينو.

المصدر: وكالات