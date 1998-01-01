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صحيفة امارتية ترّد بعنف على خبر وكالة "تسنيم" الإيرانية وتتهم قطر ببيع ضميرها

السبت 09 مارس 2019 02:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة امارتية ترّد بعنف على خبر وكالة "تسنيم" الإيرانية وتتهم قطر ببيع ضميرها


ابو ظبي / وكالات/

ردّت صحيفة الخليج الإماراتية على وكالة "تسنيم" الإيرانية التي ذكرت أن الدوحة بعثت للرياض عبر الوسيط الكويتي رسالة تطلب فيها تسوية الخلاف مع السعودية وحدها بعيداً عن دولة الإمارات.

وقال رئيس تحرير صحيفة الخليج المسؤول، حبيب الصايغ، إن هذا الخبر المسرب يدل على المدى الذي وصلت إليه علاقة طهران مع الدوحة حتى تحصل الوكالة الفارسية على تصريح من هذا النوع.

وأضاف: "ها هي قطر تؤكد، في تصرف جديد، أنها مستعدة لبيع ضميرها وجيرانها وأشقائها لإيران أو لتركيا أو للشيطان في سبيل خدمة أفكارها الضيقة وتكتيكاتها الصغيرة".

واعتبر أن "قطر بهذا السلوك المشين ترتمي أكثر في أحضان أعداء المنطقة ومن هم، في الأصل، أعداء شعوب المنطقة، بمن في ذلك، الشعب القطري الشقيق، فبئس السياسة والاختيار والطريق".

وكشف رئيس تحرير الصحيفة عن أن جواب السعودية على تلك الرسالة كان الرفض، وقالت الرياض للدوحة: "نحن جاهزون يا قطر عندما تستعدين لتسوية الخلاف مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر معاً، حيث القضية واحدة والحل واحد".

وأعرب الصايغ عن اعتقاده أن "هذه الواقعة الغريبة تشير، في أحد وجوهها، إلى فشل الدوحة في محاولاتها المستميتة شق الصف الخليجي، خصوصاً بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وتابع قائلا: "ليست هذه أخلاق الكويت، ولن تكون الكويت مطية للخداع والتضليل الذي تمارسه الدوحة كسياسة وتستنشقه وكأنه الهواء".

واعتبرت صحيفة الخليج أن "الكويت أعرف من غيرها بموقف السعودية الصلب، التي تقود محور الخير في المنطقة، في مواجهة محور الشر مشتملاً على إيران وحليفتها أو ذيلها قطر مع ميليشيا الحوثي الإيرانية الطائفية، وتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وما يسمى حزب الله الإرهابي".

وختم الصايغ قائلا: "اتفاق مع السعودية من دون الإمارات؟.. تحسسي موضع ورقة التوت الأخيرة، والعبي غيرها يا قطر".

وأعاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على حسابه فى تويتر، نشر رابط مقال صحيفة "الخليج" حول الموضوع، تعليقا على على مضمون خبر وكالة تسنيم الإيرانية.

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