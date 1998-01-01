  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تشييع جثماني الشهيد عرفات والشهيدة سماح في رام الله و غزة

السبت 09 مارس 2019 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثماني الشهيد عرفات والشهيدة سماح في رام الله و غزة


رام الله / سما /

 شيّع مئات المواطنين ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيدة الطفلة سماح مبارك (16 عامًا)، في مدينة رام الله.

وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله بمسيرة وصلت إلى منزلها القريب من المجمع، وألقت عائلتها نظرة الوداع عليها، ومن ثم أديت الصلاة العلى جثمانها في مسجد البيرة الكبير، ومن هناك انطلق موكب التشييع اتجاه مقبرة البيرة حيث ووري جثمانها الثرى.

وسلمت سلطات الاحتلال، مساء الجمعة، جثمان الشهيدة مبارك وهي من سكان مخيم قدورة بمدينة رام الله إلى عائلتها بعد احتجاز استمر 36 يومًا.

كما شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد تامر خالد عرفات الذي ارتقى أمس الجمعة، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال شرق محافظة جنوب قطاع غزة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى أبو يوسف النجار باتجاه منزل ذويه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه قبل أن يصلى عليه، ويُدفن في مقبرة الشهداء شرق المحافظة.

الأكثر قراءة اليوم

مجهولون يطلقون النار على مركبة حلس وفتح تحذر والداخلية تعقب

قناة عبرية: لهذا السبب رفعت حماس مستوى التفجيرات على حدود غزة

بالصور.. شهيد و48 اصابة بينها مسعفين وصحفيين شرق قطاع غزة

الوفد المصري يغادر قطاع غزة وحراك دبلوماسي مكثف الأسبوع المقبل

قناة عبرية تكشف: "اسرائيل" بعثت رسائل لحماس عبر مصر وهذا فحواها..

والدة الشهيد والأسير البرغوثي توجه رسالة للمتظاهرين شرق القطاع وهذا مفادها..

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

الداخلية : اعتقال اثنين من المشاركين بإطلاق النار على حلس وضبط السيارة

واللا العبري: "تهدئة صغيرة، تهدئة كبيرة: غزة ومصر ينتظران بفارغ الصبر الانتخابات "

صحيفة تكشف ما أبلغه الوفد المصري حماس حول تفاهمات التهدئة مع اسرائيل

تل ابيب تزعم : 300 مليون دولار مقابل التهدئة في غزة وحماس غير معنية بالتصعيد

غارات إسرائيلية على أهداف متفرقة في غزة