تشييع جثماني الشهيد عرفات والشهيدة سماح في رام الله و غزة

رام الله / سما /

شيّع مئات المواطنين ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيدة الطفلة سماح مبارك (16 عامًا)، في مدينة رام الله.

وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله بمسيرة وصلت إلى منزلها القريب من المجمع، وألقت عائلتها نظرة الوداع عليها، ومن ثم أديت الصلاة العلى جثمانها في مسجد البيرة الكبير، ومن هناك انطلق موكب التشييع اتجاه مقبرة البيرة حيث ووري جثمانها الثرى.

وسلمت سلطات الاحتلال، مساء الجمعة، جثمان الشهيدة مبارك وهي من سكان مخيم قدورة بمدينة رام الله إلى عائلتها بعد احتجاز استمر 36 يومًا.

كما شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد تامر خالد عرفات الذي ارتقى أمس الجمعة، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال شرق محافظة جنوب قطاع غزة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى أبو يوسف النجار باتجاه منزل ذويه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه قبل أن يصلى عليه، ويُدفن في مقبرة الشهداء شرق المحافظة.