قوات الاحتلال تحتجز رعاة أغنام وناشطين في الأغوار

الاغوار / سما /

احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، 4 رعاة أغنام وناشطي سلام، خلال رعيهم الماشية في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وقال المنسق الميداني لمنطقة الأغوار بمحافظة طوباس عمر فقها ، إن قوات الاحتلال ما زالت تحتجز أربعة رعاة أغنام هم الأشقاء: مراد وأحمد وبركات وحسين أبو محسن، حيث كانوا يرعون أغنامهم في منطقة الفارسية برفقة اثنين من المتضامنين من منظمة السلام الآن، منذ أكثر من ساعتين، حيث قام المستوطنون بمطاردتهم ثم تدخلت قوات الاحتلال واحتجزتهم.

يذكر أن المستوطنين يطاردون رعاة الأغنام في المنطقة باستمرار ويطردوهم من مراعيهم، ما دفع المتضامنين من المنظمات الحقوقية للتواجد معهم بهدف الحيلولة دون الاعتداء عليهم.