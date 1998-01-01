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غينيس: يابانية أكبر معمرة في العالم ما زالت تدرس الرياضيات

السبت 09 مارس 2019 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
غينيس: يابانية أكبر معمرة في العالم ما زالت تدرس الرياضيات


وكالات / سما /

ذكرت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية العالمية أن امرأة يابانية، ما زالت تستمتع بدراسة الرياضيات وممارسة لعبة “عطيل”، اللوحية، هي أكبر معمرة في العالم مازالت على قيد الحياة، حيث يبلغ عمرها 116 عاما و66 يوما.

وحصلت كانا تاناكا السبت، على شهادة بهذا اللقب في دار مسنين، حيث تعيش الآن بمدينة فوكوكا جنوب غرب البلاد، طبقا لمسوعة غينيس، التي تنشر سجلا سنويا للأرقام القياسية العالمية والنوادر والغرائب والطرائف.

وأضافت أن أسرتها كانت تحيط بها أثناء الحدث الذي حضره أيضا عمدة المدينة التي تعيش فيها.

وتم منحها اللقب لها بعد وفاة امرأة يابانية أخرى هي شيو مياكو في 22 تموز/ يوليو 2018، عن عمر ناهز 117 عاما.

كانت تاناكا قد ولدت في الثاني من كانون ثان/ يناير 1903، وترتيبها السابع من ثمانية أبناء. وتزوجت هيديو تاناكا في السادس من كانون ثان/ يناير 1922 ولديها أربعة أبناء، بالإضافة إلى فتاة أخرى تبنتها من شقيقتها.

ومازالت تستيقظ في الساعة السادسة صباحا يوميا، طبقا لموسوعة غينيس وتنام في الساعة التاسعة مساء.

#غينيس

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