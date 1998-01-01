  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

40 ألف حسناء روسية يخدمن في القوات المسلحة

السبت 09 مارس 2019 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
40 ألف حسناء روسية يخدمن في القوات المسلحة


وكالات / سما /

كشفت نائبة وزير الدفاع الروسي، تاتيانا شيفتسوفا، عن أن أكثر من 40 ألفا من حسناوات البلاد يخدمن في الجيش وأن عدد الفتيات الراغبات بالالتحاق بالقوات المسلحة يتزايد عاما بعد عام.

وقالت شيفتسوفا في مقابلة مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية: "حتى الآن، تخدم أكثر من 40 ألف امرأة في القوات المسلحة الروسية. ويتزايد اهتمام النساء الروسيات بالخدمة العسكرية عاما بعد عام، والمزيد من الفتيات يدخلن مؤسسات التعليم العالي، ولا يخترن التخصصات المدنية فحسب، بل أيضا العسكرية: فهن يرغبن بأن يصبحن في عداد الطيارين والقناصة، ويخدمن في قوات الصواريخ الاستراتيجية والقوات المحمولة جوا".

وأوضحت: "أن المدارس الداخلية للطلاب التابعة لوزارة الدفاع الروسية تتعاون بنشاط مع الجامعات الرائدة"... "هن يبنين حياتهن المهنية في مهن مختلفة. بعضهن يصبحن طبيبات، طبيبات نفسيات، وبعضهن يذهبن إلى الخدمة العسكرية. ولكنهن دائما يقلن لي إنهن لن ينسين أبدا مدرستنا الداخلية، وسوف نفخر بهن دائماً، أينما عملن وخدمن. وبالطبع، من الرائع سماع مثل هذه الكلمات".

وأعلنت شيفتسوفا "أنهن يخبزن الفطائر لها، ويقمن بصنع الألعاب الرائعة بأيديهن. ويكتبن لي رسائل مؤثرة. وهذا بالطبع أفضل تهنئة بالنسبة لي".

ووفقا لشيفتسوفا، يريد كل من الرجال والنساء الدفاع عن وطنهم واختيار مهنة تلبي نداء قلوبهم. وكما هو الحال في الخدمة المدنية، هناك عدد غير قليل من النساء يشغلن مناصب رئيسية وأساسية في وزارة الدفاع".

#روسيا

الأكثر قراءة اليوم

مجهولون يطلقون النار على مركبة حلس وفتح تحذر والداخلية تعقب

الوفد المصري يغادر قطاع غزة وحراك دبلوماسي مكثف الأسبوع المقبل

قناة عبرية تكشف: "اسرائيل" بعثت رسائل لحماس عبر مصر وهذا فحواها..

والدة الشهيد والأسير البرغوثي توجه رسالة للمتظاهرين شرق القطاع وهذا مفادها..

اعتقال فلسطينيين والاحتلال يشتبه بوجود حدث أمني شمال القطاع

يديعوت: تهديدات نتنياهو ضد حماس بغزة هراء ولا يستطيع فعل شيء

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

واللا العبري: "تهدئة صغيرة، تهدئة كبيرة: غزة ومصر ينتظران بفارغ الصبر الانتخابات "

صحيفة تكشف ما أبلغه الوفد المصري حماس حول تفاهمات التهدئة مع اسرائيل

تل ابيب تزعم : 300 مليون دولار مقابل التهدئة في غزة وحماس غير معنية بالتصعيد

غارات إسرائيلية على أهداف متفرقة في غزة

مسيرات العودة

بالصور.. شهيد و48 اصابة بينها مسعفين وصحفيين شرق قطاع غزة