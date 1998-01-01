  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

صورة مؤثرة للمنزل الذي ترعرت فيه السيدة فيروز في بيروت

السبت 09 مارس 2019 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة مؤثرة للمنزل الذي ترعرت فيه السيدة فيروز في بيروت


وكالات / سما /

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنّها للمنزل الذي ترعرت فيه السيدة فيروز في زقاق البلاط.

وعلّق الناشطون على الصورة بالقول: "هناك وعود بترميمه وجعله متحفاً!".

يُشار إلى أنّ السيدة فيروز ترعرت مع أخيها جوزيف وأختها هدى في منطقة زقاق البلاط في بيروت.

وبحسب تقرير نشرته قناة "العربية" العام الفائت، فإنّ عائلة السيدة فيروز تركت المنزل منذ سنوات طويلة، فأهمل وانهار جزء منه لقدمه.

وتحدّثت القناة مع محافظ بيروت القاضي زياد شبيب الذي قال إنّ ترميم المنزل وإعادته إلى سابق عهده يضع بيروت على مسار الحفاظ إلى جانب تراثها الفني على تراثها المعماري.

وأشار شبيب إلى أن هذا المكان سيكون صرحاً ثقافياً وفنياً ومعمارياً بكل ما للكلمة من معنى ومن خلال محتوياته وأرشيفه الغني سيعيد إحياء الزمن الماضي للفن الجميل.

#فيروز
ب

الأكثر قراءة اليوم

مجهولون يطلقون النار على مركبة حلس وفتح تحذر والداخلية تعقب

الوفد المصري يغادر قطاع غزة وحراك دبلوماسي مكثف الأسبوع المقبل

قناة عبرية تكشف: "اسرائيل" بعثت رسائل لحماس عبر مصر وهذا فحواها..

والدة الشهيد والأسير البرغوثي توجه رسالة للمتظاهرين شرق القطاع وهذا مفادها..

اعتقال فلسطينيين والاحتلال يشتبه بوجود حدث أمني شمال القطاع

يديعوت: تهديدات نتنياهو ضد حماس بغزة هراء ولا يستطيع فعل شيء

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

واللا العبري: "تهدئة صغيرة، تهدئة كبيرة: غزة ومصر ينتظران بفارغ الصبر الانتخابات "

صحيفة تكشف ما أبلغه الوفد المصري حماس حول تفاهمات التهدئة مع اسرائيل

تل ابيب تزعم : 300 مليون دولار مقابل التهدئة في غزة وحماس غير معنية بالتصعيد

غارات إسرائيلية على أهداف متفرقة في غزة

مسيرات العودة

بالصور.. شهيد و48 اصابة بينها مسعفين وصحفيين شرق قطاع غزة