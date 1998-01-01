صورة مؤثرة للمنزل الذي ترعرت فيه السيدة فيروز في بيروت

وكالات / سما /

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنّها للمنزل الذي ترعرت فيه السيدة فيروز في زقاق البلاط.

وعلّق الناشطون على الصورة بالقول: "هناك وعود بترميمه وجعله متحفاً!".

يُشار إلى أنّ السيدة فيروز ترعرت مع أخيها جوزيف وأختها هدى في منطقة زقاق البلاط في بيروت.

وبحسب تقرير نشرته قناة "العربية" العام الفائت، فإنّ عائلة السيدة فيروز تركت المنزل منذ سنوات طويلة، فأهمل وانهار جزء منه لقدمه.

وتحدّثت القناة مع محافظ بيروت القاضي زياد شبيب الذي قال إنّ ترميم المنزل وإعادته إلى سابق عهده يضع بيروت على مسار الحفاظ إلى جانب تراثها الفني على تراثها المعماري.

وأشار شبيب إلى أن هذا المكان سيكون صرحاً ثقافياً وفنياً ومعمارياً بكل ما للكلمة من معنى ومن خلال محتوياته وأرشيفه الغني سيعيد إحياء الزمن الماضي للفن الجميل.