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تعليق إسرائيلي على كلمة نصر الله بشأن مكافحة الفساد في لبنان

السبت 09 مارس 2019 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليق إسرائيلي على كلمة نصر الله بشأن مكافحة الفساد في لبنان


القدس المحتلة / سما /

استغل المتحدث باسم جيش إسرائيل، مفردات خطاب أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، أمس، للرد عليه بشأن ما أعلنه من حرب ضد الفساد بلبنان واستراتيجية لمواجهة العقوبات الأمريكية.

وفي تغريدة جديدة له، مساء الجمعة، على حسابه الرسمي في "تويتر" قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: "نصر الله بحاجة ماسة للأموال".

وجاءت تغريدة أدرعي ردا على ما صرح به حسن نصر الله، يوم الجمعة، حينما قال: "لبنان أمام مفصل وجودي، ويجب العمل لتجنيب توجه لبنان نحو الإفلاس والانهيار المالي والاقتصادي"، مضيفا: "أعلن اليوم الحاجة إلى المساندة والدعم الشعبي".

وأعلن الأمين العام لحزب الله عن بداية معركة مكافحة الفساد وهدر المال العام في لبنان، مؤكّداً أن المقاومة لن تسمح بسقوط لبنان بعد الانتصار في الحرب على إسرائيل، وأن حزب الله سيصمد في حرب العقوبات "ولن يجوع ولن يفقر، بل سيصمد بوجه الحرب الجديدة القديمة".

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت كل أجنحة حزب الله في قوائم المنظمات الإرهابية، وتواصل زيادة العقوبات المالية ضد الجماعة المدعومة من إيران.

كما أدرجت بريطانيا الشهر الماضي كل أجنحة حزب الله ضمن المنظمات الإرهابية بحجة "نفوذه المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط"، وذلك في تعارض مع باقي دول الاتحاد الأوروبي التي تدرج فقط الجناح العسكري للجماعة في قوائم الإرهاب.

وللحزب ثلاث حقائب وزارية من أصل 30 وزارة في الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري، وهو أكبر عدد وزارات يشغله على الإطلاق. ولا يعترف الحزب بوجود جناحين منفصلين له جناح سياسي وآخر عسكري.

وفاز حزب الله وحلفاؤه السياسيون، بأكثر من 70 من مقاعد البرلمان وعددها 128 مقعدا في انتخابات العام الماضي.

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