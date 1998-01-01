فتح : إدارة ترامب ونتانياهو يتحملان مسؤولية و نتائج قراراتهم

رام الله / سما /

شددت حركة فتح أن ترامب ونتانياهو يتحملان مسؤولية ونتائج الوضع الانساني الصعب في أراضي دولة فلسطين المحتلة ، بعد قراراتهم المتتالية بمعاقبة شعبنا الفلسطيني من خلال خنق الوضع الاقتصادي وتجويع الاطفال ومنع الدواء عن المستشفيات

وأكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي، أن ترامب من جانب الذي أخذ قرارات متتالية

لخنق الشعب الفلسطيني وذلك من خلال قطع المساعدات عن المستشفيات في القدس ، واغلاق وكالة التنمية الامريكية ، وقطع ثمانمائة مليون دولار عن الشعب الفلسطيني ، ووقف مساهمتها في وكالة الانروا بمبلغ ثلاثمائة وخمسين مليون دولار

وقال القواسمي ، إن نتانياهو من الجانب الآخر أخذ قرارا بسرقة وقرصنة أموال شعبنا الفلسطيني باقتطاع مبلغ مئة وخمسين مليون دولار ، مؤكدا أنهما يتحملان المسؤولية الكاملة وما يمكن أن يحدث

وأعاد القواسمي التأكيد على موقف حركة فتح أننا نموت ولا نتخلى عن القدس وحقوق شعبنا، وأن الحصار والسرقة لاموال شعبنا لا تزيدنا إلا عزيمة وإرادة وإصرار على الصمود والثبات ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي