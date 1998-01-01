الحكومة تدين محاولة اغتيال حلس وتصفها بـ"الجبانة"

رام الله / سما /

ادانت حكومة تسيير الاعمال، محاولة الاغتيال، التي تعرض لها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ابو ماهر حلس، امس الجمعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة تسيير الاعمال يوسف المحمود، في بيان صحفي: "إن استهداف المناضل ابو ماهر حلس، يأتي ضمن حالة الفوضى الواسعة التي يفرضها الانقسام البغيض"، واصفا المحاولة بـ"الجبانة".

وأكد المتحدث الرسمي أن محاولة الاغتيال موجهة ضد الحالة الوطنية، وهي محاولة أخرى للإجهاز على اية جهود تتصل بالمصالحة واستعادة الوحدة وانهاء الانقسام .

وشدد المحمود على ان الرد على هذه المحاولة الجبانة هو المزيد من تكثيف الجهود تجاه المصالحة وانهاء الانقسام الذي لا يتحقق الا بعودة قطاع غزة الى حضن الشرعية ووضع نهاية لمدة (12) عاماً من الانقسام الأسود عززت الحصار الاحتلالي المتواصل، وجلبت الانهيارات المدمرة التي طالت كافة مستويات حياة ابناء شعبنا البطل .