القدس: عائلتان تهدمان منزليها بضغط من الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

شرعت عائلة الجعابيص، اليوم السبت، بهدم منزلها ذاتيًا في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بضغط من بلدية الاحتلال في القدس، والتي أخطرتها بقرار الهدم بحجة عدم الترخيص والبناء غير القانوني.

ولجأت عائلة الجعابيص إلى هدم منزلها ذاتيًا تجنّبًا لدفع بدل أجرة هدم لآليات بلدية الاحتلال في المدينة.

كما واصلت عائلة عطا الله عليوات، اليوم، عملية هدم منزلها في بلدة سلوان، والتي كانت شرعت بها، مساء الجمعة، بضغط من بلدية الاحتلال في القدس، بحجة البناء دون ترخيص.

وحسب صاحب المنزل عليوات فإن بلدية الاحتلال أصدرت قرارًا يقضي بهدم المنزل، رغم محاولته خلال السنوات الماضية ترخيصه، ودفع غرامات مالية بلغت قيمتها حوالي 100 ألف شيقل، علمًا أن مساحة المنزل تبلغ 80 مترًا مربعًا، وتم تشييده قبل 8 سنوات، بعد هدم منزله الأول، ويعيش في المنزل أسرة مكونة من سبعة أفراد.