كيف تتغلبين على صعوبات النوم عند طفلك؟

أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إلى أنه ينبغي استشارة الطبيب عندما يعاني الأطفال من مشكلات مستمرة في الدخول في النوم أو صعوبة في الاستغراق فيه ليلا، على الرغم من أن عدم نوم الصغار على الفور لا يعتبر من الأمور التي تدعو للقلق.
وأضافت الرابطة الألمانية أن الأطفال في سن ما قبل المدرسة يحتاجون إلى عشرين دقيقة للدخول في النوم، بينما يحتاج الأطفال في سن المدرسة إلى ثلاثين دقيقة.
وأوضح الأطباء الألمان أن الآباء يمكنهم دعم أطفالهم في الخلود للنوم ليلا بسهولة من خلال تحديد مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ، واتباع طقوس معينة عند النوم، والحرص على توافر بيئة هادئة قبل النوم، حيث ينبغي الابتعاد عن الأصوات الصاخبة والأضواء الساطعة.
وبالنسبة للأطفال الأكبر سنا، فإنه يجب استعمال السرير للنوم فقط، وليس لمشاهدة التلفاز أو أداء الواجبات المنزلية، وبدءا من عمر خمس سنوات يجب منع الطفل من النوم خلال ساعات النهار، وإذا حدث ذلك في حالات استثنائية فيجب ألا تزيد فترة النوم على نصف ساعة، وألا تكون في فترة ما بعد الظهيرة.