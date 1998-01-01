كيف تتغلبين على صعوبات النوم عند طفلك؟

وكالات / سما /

أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال ‫والمراهقين إلى أنه ينبغي استشارة الطبيب عندما يعاني الأطفال من مشكلات ‫مستمرة في الدخول في النوم أو صعوبة في الاستغراق فيه ليلا، على ‫الرغم من أن عدم نوم الصغار على الفور لا يعتبر من الأمور التي تدعو ‫للقلق.

‫وأضافت الرابطة الألمانية أن الأطفال في سن ما قبل المدرسة يحتاجون إلى عشرين دقيقة للدخول في النوم، بينما يحتاج الأطفال في سن المدرسة إلى ثلاثين ‫دقيقة.

وأوضح الأطباء الألمان أن الآباء يمكنهم دعم أطفالهم في الخلود ‫للنوم ليلا بسهولة من خلال تحديد مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ، واتباع ‫طقوس معينة عند النوم، والحرص على توافر بيئة هادئة قبل النوم، حيث ‫ينبغي الابتعاد عن الأصوات الصاخبة والأضواء الساطعة.

‫وبالنسبة للأطفال الأكبر سنا، فإنه يجب استعمال السرير للنوم فقط، وليس ‫لمشاهدة التلفاز أو أداء الواجبات المنزلية، وبدءا من عمر خمس سنوات يجب ‫منع الطفل من النوم خلال ساعات النهار، وإذا حدث ذلك في حالات استثنائية فيجب ‫ألا تزيد فترة النوم على نصف ساعة، وألا تكون في فترة ما بعد الظهيرة.