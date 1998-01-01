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ثغرة أمنية جديدة تضرب "دردشات" فيسبوك

السبت 09 مارس 2019 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثغرة أمنية جديدة تضرب "دردشات" فيسبوك


وكالات / سما /

تستمر مشاكل شركة "فيسبوك" بالتفاقم، خاصة تلك المتعلقة بخصوصية المستخدمين، وآخرها ظهور خلل أمني جديد يكشف المراسلات الخاصة بين الأشخاص في تطبيق "فيسبوك ماسنجر".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن ثغرة أمنية في تطبيق "فيسبوك ماسنجر" الخاص بالدردشة، تتيح للقراصنة "الهاكرز" معرفة الأشخاص الذين يراسلون كل مستخدم معين.

ويحصل المخترقون على معلومات خاصة للمستخدمين عبر إرسال رابط فيديو وهمي، يتم بعده الدخول للحساب الشخصي عندما ينقر على الرابط، ليحصل "الهاكر" على أسماء الأشخاص الذين يراسلون المستخدم عبر الرسائل.

ووفقا لخبراء أمن الإنترنيت، ينشط "الفيروس الخبيث" بتحليل البيانات من "صناديق الدردشة" التي تظهر لكل محادثة جديدة يجريها المستخدم، وبذلك تجمع البيانات عن المحادثات الشخصية.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربرغ، قد وضع رؤية جديدة "تركز على الخصوصية" لشركة التواصل الاجتماعي.

وأعلن زوكربرغ رؤيته في منشور على مدونة، الأربعاء، بعد فترة عصيبة استمرت لعامين وشهدت فيها الشركة عددا من الفضائح المتعلقة بالخصوصية.

#فيسبوك

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