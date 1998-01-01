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5 ممارسات لتحسين عمل الدماغ

السبت 09 مارس 2019 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 ممارسات لتحسين عمل الدماغ


وكالات / سما /

نشرت مجلة "Tonic" نصائح للأخصائيين في مجال طب الأعصاب عن كيفية تحسين عمل الدماغ بواسطة طرق متاحة لكل شخص.

ومن تلك الممارسات التي تساعد على تحسين عمل الدماغ:

- القيلولة

نادرا ما تشير الدراسات العلمية إلى أن النوم في فترة النهار يؤثر إيجابيا في عمل الدماغ ووظائفه، إلا أن عالم النفس، مايكل بريوز، يقول إن قيلولة لمدة 25 دقيقة في اليوم، تكفي لتحسين القدرات المعرفية والتعليمية.

- تناول القهوة

يعزز الكافيين القدرة على التركيز ويحسن الذاكرة. وقد بينت نتائج دراسات أجريت في ألمانيا، أن تناول 200 ملغم من الكافيين في اليوم (كوب من القهوة) يحفز الآليات اللفظية ويساعد الشخص على سرعة اختيار الكلمات المطلوبة.

- ممارسة الجنس

تحسن العلاقة الجنسية الوظائف المعرفية للدماغ، وهذا يؤدي إلى تعزيز الذاكرة وتحسين القدرة على التفكير المجرد. ويربط العلماء هذه النتيجة بالتفريغ العاطفي وتحسن الدورة الدموية في الدماغ.

- التخلي عن تناول الكحول

جميع الدراسات العلمية التي أجريت تؤكد على أن تناول المشروبات الكحولية بانتظام وخاصة الإفراط في تناولها، يزيد من خطر الاضطرابات المعرفية. لذلك، فإن التخلي عن تناول الكحول بصورة منتظمة مفيد جدا للدماغ.

- التخلي عن الاعتماد على الأجهزة الذكية

تسبب الأجهزة الإلكترونية المعاصرة كسل الدماغ، وتجعله يتخلى عن حفظ المعلومات. لذلك ينصح الأطباء بضرورة تذكر المعلومات المهمة على الأقل، وعدم الاعتماد على هذه الأجهزة لحفظها، مثل أرقام هواتف الأقرباء والأصدقاء وزملاء العمل وكذلك كلمات المرور.

#الدماغ

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