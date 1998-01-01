  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

تعرف على أسرع الهواتف أداء في العالم

السبت 09 مارس 2019 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على أسرع الهواتف أداء في العالم


وكالات / سما /

نشر موقع "Antutu" المتخصص بتقييم أداء الأجهزة الذكية قائمة جديدة بالهواتف التي أبدت أكبر سرعة في التعامل مع البيانات.

وفي رأس القائمة، جاء هاتف "Mi 9" من إنتاج "Xiaomi"، والذي حصل على 371 849 نقطة ضمن تصنيفات "Antutu"، والمزود بمعالج "Snapdragon 855" وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت.

وحل هاتف "Z5 Pro GT" ثانيا من "Lenovo"، والذي جاء بنفس معالج الهاتف الأول ونفس ذاكرة الوصول العشوائي، وحصل على 353 469 نقطة في تصنيفات الموقع.

أما المرتبة الثالثة فاحتلها هاتف "Nubia Red Magic Mars"، المزود بمعالج "Snapdragon 845"، والذي حصل على 320 763 نقطة.

كما شملت القائمة عددا من الهواتف المميزة أبرزها: "Huawei Mate 20 Pro" و"Honor V20" و"Huawei Mate 20 X" و"Honor Magic 2" و"ASUS ROG Phone" و"Xiaomi Black Shark" و"Xiaomi Mi 8 Pro".

يذكر أن هاتف "Mi 9" الذي احتل صدارة التصنيف، وأطلقته "Xiaomi" للمنافسة في السوق الأوروبية، مزود أيضا بكاميرا من أفضل كاميرات الهواتف في العالم، بدقة (48+16+12) ميغابيكسل، أما أسعار نسخه فتتراوح ما بين 449 و499 يورو.

#الهواتف

الأكثر قراءة اليوم

الوفد المصري يغادر قطاع غزة وحراك دبلوماسي مكثف الأسبوع المقبل

قناة عبرية تكشف: "اسرائيل" بعثت رسائل لحماس عبر مصر وهذا فحواها..

والدة الشهيد والأسير البرغوثي توجه رسالة للمتظاهرين شرق القطاع وهذا مفادها..

اعتقال فلسطينيين والاحتلال يشتبه بوجود حدث أمني شمال القطاع

الاحتلال يزعم: إطلاق قذيفة هاون من غزة على أشكول

غرينبلات سيدعم إسرائيل أمام مجلس الأمن بشأن اقتطاعها اموال المقاصة

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

واللا العبري: "تهدئة صغيرة، تهدئة كبيرة: غزة ومصر ينتظران بفارغ الصبر الانتخابات "

صحيفة تكشف ما أبلغه الوفد المصري حماس حول تفاهمات التهدئة مع اسرائيل

تل ابيب تزعم : 300 مليون دولار مقابل التهدئة في غزة وحماس غير معنية بالتصعيد

غارات إسرائيلية على أهداف متفرقة في غزة

مسيرات العودة

بالصور.. شهيد و48 اصابة بينها مسعفين وصحفيين شرق قطاع غزة