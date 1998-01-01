5 مباريات في دوري غزة اليوم

غزة / سما /

تُفتتح مساء اليوم السبت منافسات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير من دوري "القدس" للدرجة الممتازة، ودوري الدرجة الأولى.

ففي دوري الممتازة، يستقبل خدمات الشاطئ ضيفه شباب جباليا على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، في نقل مباراة على "البحرية" كعقوبة من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وعلى ملعب اليرموك غرب غزة، يلتقي فريق اتحاد الشجاعية نظيره بيت حانون الأهلي.

وفي ملعب خانيونس البلدي غرب المدينة، يحل غزة الرياضي ضيفاً على شباب خانيونس، فيما يستضيف ملعب فلسطين لقاء فريق الصداقة وخدمات خانيونس.

أما في دوري الدرجة الأولى، فيحل فريق خدمات المغازي ضيفاً على العطاء على ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس.