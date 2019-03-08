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ديار يتوج بطلا لبطولة يوم المرأة

السبت 09 مارس 2019 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ديار يتوج بطلا لبطولة يوم المرأة


البيرة / سما /

توج فريق ديار بطلا لبطولة يوم المرأة العالمي التي نظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الجمعة 8/3/2019 على ملعب ماجد اسعد بالبيرة بالتعاون مع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم .

فمنذ ساعات الصباح تقاطرت تسع فرق للمشاركة في البطولة هي : العيزرية ، سرية رام الله، البيرة "أ" ، البيرة "ب " ، أكاديمية القدس للموهوبات ، كفر نعمة ، ديار ، دورا القرع والجلزون .

وقد قسمت الفرق الى ثلاث مجموعات بحيث يصعد الى الدور الثاني بطل كل مجموعة اضافة الى أفضل فريق يحتل المركز الثاني، وبهذا صعدت الى هذا الدور فرق : ديار ، سرية رام الله ، مؤسسة البيرة ،اكاديمية القدس للموهوبات . وبعد مباريات دور الاربعة صعد الى المباراة النهائية فريقا ديار وسرية رام الله وانتهى اللقاء الذي جمعهما بفوز فريق ديار ليتوج بطلا للبطولة . وقد توج مدير الدائرة الفنية في اتحاد كرة القدم عبد الناصر بركات وعبير حسين عضو اتحاد كرة القدم من الشتات الفرق الفائزة التي تلقت كؤوسا وميداليات ، كما تم تقديم كؤوس للحكام ودروع تقديرية لعدد من اللاعبات السابقات في المنتخب الوطني لكرة القدم وتم تكريم طالبتين شاركتا في النشاط من جامعة خضوري .

#يوم المرأة

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