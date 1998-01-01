كأس فلسطين : تأهل العيسوية وترجي وادي النيص وبلاطة وثقافي طولكرم

رام الله / سما /

تأهل فريق "العيسوية" إلى دور الـ8 من كأس فلسطين، بعد اجتياز عقبة شباب الظاهرية "الغزلان" بالضربات الترجيحية، 6-5، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف، على ستاد الخضر.

بدأ "الظاهرية" ضاغطا وسط هجوم مكثف، وأضاع فرصا عدة عن طريق محمد عصفور، واياد أبو غرقود، ومحمد حامد.

وشهدت الدقيقة 28 تقدم الظاهرية بهدف عن طريق محمد عصفور، وواصل "الغزلان" أفضليته بحثا عن تعزيز النتيجة لكن دون جدوى.

في المقابل حاول "العيسوية" عن طريق خليل بعيرات وأمجد أبو شقير لكن دون أهداف.

في الشوط الثاني، تراجع أداء الظاهرية، وفرض "العيسوية" أفضليته ولعب مهاجما وسط اهدار الفرص المحققة عن طريق البديل منذر شويكي، وأمجد أبو شقير، وخليل بعيرات.

وتمكن العيسوية من تعديل النتيجة في الدقيقة 63 عبر منذر الشويكي.

سجل للعيسوية في ركلات الترجيح، احمد ميعاري، إيهاب شاهين، خليل بعيرات، أمجد أبو شقير، عبد الله ادريس، وعماد مطير، وأضاع منذر شويكي. أما الظاهرية فسجل له نور صعلوك، براء البطاط، محمد قيسيسة، بهاء وريدات، قاسم محاميد، في حين أهدر له عمر صندوقة، وعميد مخارزة.

حكم المباراة للساحة ناصر البلبول وساعده كمال شريتح واحمد جبريل، ورابعا هاني البلبول، وراقبها إبراهيم الحروب، ومقيم حكام محمد جبريل.

واد النيص-شباب الخليل

وصعد ترجي واد النيص،إلى دور الثمانية من مسابقة على حساب شباب الخليل، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت ضمن دور الـ16 للبطولة. وضرب ترجي واد النيص موعدا مع العيسوية الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء شباب الظاهرية بركلات الترجيح (4-3).

وتمكن ترجي واد النيص من التقدم أولاً عن طريق أشرف نعمان من ركلة جزاء في الدقيقة 28، فيما نجح إياد الأعسم في إدراك التعادل لشباب الخليل في الدقيقة 57.

وفي ركلات الترجيح فاز الترجي 4-2 حيث سجل له أشرف نعمان، خضر يوسف، سميح يوسف، حسن يوسف أبو حماد، أما شباب الخليل فسجل له تامر طاطور ومحمد أبو راس، وأهدر له مهند فنون وعبد أبو حبيب

ثقافي طولكرم-العبيدية

وعلى ملعب ماجد أسعد إبتسمت ركلات الترجيح لثقافي طولكرم ، وقادت الفريق لتحقيق انتصارعلى العبيدية ، بعد ان انتهى الوقت الاصلي بينهما بالتعادل السلبي، بدأت المباراة هادئة بين الفريقين، وانحصر اللعب في متوسط الميدان، مع أفضلية لشباب العبيدية، الذي لم ينزع باتجاه التصويب، ولم يستغل سيطرته لترجمتها إلى فرص وأهداف.

أولى الفرص أتيحت لصالح الثقافي الكرمي، من دربكة في منطقة الجزاء،تبعتها بتسديدة عالجها الحارس في التوقيت المناسب. وكاد العنابي أن يفتتح التسجيل حينما استغل محمد عثمان عرضية من ركنية لعبها برأسه، غالطت الشباك بقليل.

وافتتح الثقافي الشوط الثاني برأسية وسيم عقاب جاءت فوق المرمى بقليل، تكرر السيناريو بتسديدة أخرى حولها حارس العبيدية إلى ركنية لم تستثمر، وأهدر عرفات صبيح فرصة محققة لتسجيل هدف السبق، حينما خطف كرة أخطأ المدافع في إبعادها لكنه قذفها بجانب القائم.

رد الثقافي بتسديدة أسامة الصباح من خارج الصندوق مرت بجوار المرمى، لم تشهد المباراة أحداثا جديدة، ليعلن الحكم نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، واحتكم الفريقان لركلات الترجيح ، والتي جاءت لصالح ثقافي طولكرم 12/11 بعد ماراثون طويل.

بلاطة-البيرة

وحقق فريق بلاطه فوزاً على نظيره البيرة بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما على إستاد اريحا، ضمن دور ال 16.

شهدت بداية اللقاء تكافؤا في الاداء بين الفريقين،مع بعض المحاولات الخجولة على المرمى ، وتمكن بلاطه من افتتاح التسحيل من علامة الجزاء، بركلة نفذها خالد سالم على يسار الحارس"32"،.وفي الوقت الاضافي المحتسب ،عاد اللاعب ادهم ابورويس وعزز النتيجة لبلاطة ،اثر كرة استقبلها داخل منطقة الحزاء وعلى الطاير زج الكرة واسكنها الشباك، لينتهي الشوط بتقدم بلاطه بهدفين نظيفين .

بداية الشوط الثاني جاءت هادئة،وسط غياب الفرص الحقيقية على المرمى. ولغاية الدقيقة ٦٩ عندما انطلق خالد سالم من الرواق الايمن ومن مشارف الصندوق سد كرة زاحفة ابعدها الحارس الى ركنية، فرد عليه محمد باسم بالمثل انتهت الكرة بين احضان الحارس ابو سليم.

واجرى الفريقان تبديلين، فمن جانب بلاطه عمر اردنية ومحمود يوسف مكان خالد سالم وادهم ابرويس، فيا اشترك من البيرة مالك رشيد محمد فراج مكان مهند عوض الله وموسى سلمان.

البيرة حاول من خلال الانطلاقات السريعة والكرات الطويلة الوصول لمرمى بلاطه، لكن غالبية تلك الكرات كانت تنتهي عند المدافعين. لينتهي اللقاء بفوز بلاطة بهدفين دون رد.