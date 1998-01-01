  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

فريق الصداقة يتوج بكأس السوبر لكرة الطائرة

السبت 09 مارس 2019 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فريق الصداقة يتوج بكأس السوبر لكرة الطائرة


غزة / سما /

استهل نادي الصداقة، مشواره في الموسم الجديد 2019، بتتويجه بلقب كأس سوبر الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة، التي حملت اسم الرياضي الراحل سمير قدوم، وذلك بفوزه على غريمه التقليدي خدمات جباليا بالنتيجة 3-صفر، في صالة الشهيد سعد صايل برعاية مؤسسة أمواج الرياضية، حيث قام نائب رئيس الاتحاد، وعضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية بتتويج الفريق الأخضر.

وقدم لاعبو الصداقة مباراة كبيرة، خاصة في توجيه الضربات الساحقة والصد رغم أن الشوط الأول كان متقارباً، وانتهى بنتيجة 25-21، وواصل الصداقة تقدمه، وأنهى الثاني بنتيجة 25-17، والثالث بنتيجة 25-19، ليعلن عن اسمه بطلاً لأول بطولات الموسم. وفي الحفل الختامي، الذي حضره إلى جانب عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى، أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، ود. أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، واللواء أبو عبيدة الجراح رئيس نادي خدمات جباليا، ود. محمد أبو سلمية رئيس نادي الصداقة، وعائلة الفقيد قدوم وأصدقاؤه جرى تتويج الصداقة واللاعبين المميزين.

حكم اللقاء أسامة المقيد، ورجب عبيدً، وسمير المقيد مسجلاً، والخطوط أكرم السرسك، وحارث أبو العمرين، ومحمد درابيه، وحسن غنيم، ومحمد عوكل من المسابقات، وجمال حسونة من الحكام.

#الصداقة

الأكثر قراءة اليوم

الوفد المصري يغادر قطاع غزة وحراك دبلوماسي مكثف الأسبوع المقبل

قناة عبرية تكشف: "اسرائيل" بعثت رسائل لحماس عبر مصر وهذا فحواها..

والدة الشهيد والأسير البرغوثي توجه رسالة للمتظاهرين شرق القطاع وهذا مفادها..

اعتقال فلسطينيين والاحتلال يشتبه بوجود حدث أمني شمال القطاع

غرينبلات سيدعم إسرائيل أمام مجلس الأمن بشأن اقتطاعها اموال المقاصة

كندة علوش تودع شقيقها بكلمات مؤثرة

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف ما أبلغه الوفد المصري حماس حول تفاهمات التهدئة مع اسرائيل

تل ابيب تزعم : 300 مليون دولار مقابل التهدئة في غزة وحماس غير معنية بالتصعيد

غارات إسرائيلية على أهداف متفرقة في غزة

مسيرات العودة

بالصور.. شهيد و48 اصابة بينها مسعفين وصحفيين شرق قطاع غزة

حلس

مجهولون يطلقون النار على مركبة حلس وفتح تحذر والداخلية تعقب