فريق الصداقة يتوج بكأس السوبر لكرة الطائرة

غزة / سما /

استهل نادي الصداقة، مشواره في الموسم الجديد 2019، بتتويجه بلقب كأس سوبر الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة، التي حملت اسم الرياضي الراحل سمير قدوم، وذلك بفوزه على غريمه التقليدي خدمات جباليا بالنتيجة 3-صفر، في صالة الشهيد سعد صايل برعاية مؤسسة أمواج الرياضية، حيث قام نائب رئيس الاتحاد، وعضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية بتتويج الفريق الأخضر.

وقدم لاعبو الصداقة مباراة كبيرة، خاصة في توجيه الضربات الساحقة والصد رغم أن الشوط الأول كان متقارباً، وانتهى بنتيجة 25-21، وواصل الصداقة تقدمه، وأنهى الثاني بنتيجة 25-17، والثالث بنتيجة 25-19، ليعلن عن اسمه بطلاً لأول بطولات الموسم. وفي الحفل الختامي، الذي حضره إلى جانب عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى، أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، ود. أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، واللواء أبو عبيدة الجراح رئيس نادي خدمات جباليا، ود. محمد أبو سلمية رئيس نادي الصداقة، وعائلة الفقيد قدوم وأصدقاؤه جرى تتويج الصداقة واللاعبين المميزين.

حكم اللقاء أسامة المقيد، ورجب عبيدً، وسمير المقيد مسجلاً، والخطوط أكرم السرسك، وحارث أبو العمرين، ومحمد درابيه، وحسن غنيم، ومحمد عوكل من المسابقات، وجمال حسونة من الحكام.