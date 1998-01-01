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الفيفا يرفض استئناف العقوبة المفروضة على تشيلسي

السبت 09 مارس 2019 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفيفا يرفض استئناف العقوبة المفروضة على تشيلسي


وكالات / سما /

يبدو وأن نادي تشيلسي سيدخل في أزمة كبيرة الفترة القادمة بسبب رفض الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وقف القرار الذي خرج من أسابيع قليلة.

وقد تم منع نادي إدارة البلوز من إجراء أي صفقة جديدة لشراء اللاعبين لمدة فترتي إنتقالات وهي صيف 2019، وشتاء 2020 بسبب خرق قوانين الفيفا في التعاقد مع لاعبين صغار السن.

وبذلك سيكون تشيلسي محروماً من إجراء أي صفقات حتى بداية الموسم بعد القادم ليضع نفسه في مشاكل كبيرة يتوقع حدوثها تزامناً مع رغبة أكثر من لاعب في الرحيل.

نجم مثل إيدين هازارد هو أقرب حاليا قبل أي وقت مضى للرحيل إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني قد يرحل بالإضافة إلى النجم الشاب للفريق حاليا، هودسون أودوي الذي يقترب من الرحيل إلى بايرن ميونخ الألماني.

وبذلك تزداد الشكوك حول بقاء المدرب الحالي، الإيطالي ماوريتسيو ساري الذي كان يرغب في دعم الفريق ببعض الصفقات الموسم المقبل لإمكانية المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذا وقد تم تغريم نادي تشيلسي مبلغ مالي قدره 400 ألف جنيه إسترليني بسبب خرقه قوانين “الفيفا” بسبب تعاقده مع لاعبين قُصر وتغيير أوراقهم الرسمية لإمكانية تسجيلهم في فرق الناشئين.

هذا وسيتم البت رسمياً في الاستئناف بعد أشهر قليلة، ولكن حتى ظهور نتيجة هذا القرار لن يستطيع النادي التعاقد مع لاعبين جدد.

#تشيلسي #الفيفا

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