محاولات لإقناع رئيس ريال مدريد بالتعاقد مع لوف

وكالات / سما /

تشعبت الآراء بين مسؤولي نادي ريال مدريد بخصوص هوية المدرب القادر على انتشال والتقاط الفريق الملكي من أزمته الحالية، إلا أن الاتجاه الغالب مال إلى استقدام البرتغالي جوزيه مورينيو الذي لا يُزاول أية وظيفة في الوقت الآني

ويرى رئيس ريال مدريد أن الرجل الأكثر مُلاءمةً للمرحلة الراهنة هو جوزيه مورينيو، حيث يعتقد أن قوة شخصية البرتغالي هي أنسب حل للسيطرة على نجوم الفريق، تماماً كما فعل في ولايته الأولى.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، أن المدير العام، خوسيه أنخيل سانشيز، ذكّر بيريز بتاريخ مورينيو مع أسماء وازنة في التشكيلة الحالية على غرار راموس وبنزيما ومارسيلو، مُحذراً إياه من احتمالية الاصطدام بهم في حالة التعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن المدير العام ومؤيديه يلعبون على وتر الجماهير، مؤكدين أن المدريديستا لم ينسوا موسم مورينيو الثالث والأخير مع ريال مدريد، حين خرج الفريق بموسم صفري على مستوى البطولات.

وأضافت الصحيفة المذكورة، أن اسم مدرب المنتخب الألماني، يواكيم لوف، تردد أكثر من مرة في اجتماعات إدارة الملكي، في محاولة لإقناع “فلورنتينو بيريز” بالعمل على التعاقد معه بدلاً من مورينيو.