بوادر انفراج في أزمة إيكاردي وإنتر ميلان

وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم الجمعة أن مدير إنتر ميلان بيبي ماروتا عقد اجتماعاً جديداً مع ماورو إيكاردي وحاشيته بشأن التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة بين الطرفين، ولكن لا يوجد حتى الآن أي علامة على عودته.

المهاجم غاب عن الملاعب منذ 13 فبراير، حيث تم تجريده فجأة من شارة الكابتن ، كما بدأ يشعر بألم في ركبته. وعلى الرغم من أن الطاقم الطبي أعطى الضوء الأخضر لعودته للتدريبات الجماعية، إلا أن إيكاردي لا يزال لا يتدرب مع زملائه.

وفقاً لمصادر متعددة ، بما في ذلك “سكاي سبورت إيطاليا”، ووكالة انسا للأنباء ، التقى المدير العام ماروتا بمحامي ايكاردي باولو نيكوليتي وكان هناك تقدم، وبوادر لانفراج الأزمة.

على الرغم من أنه لا يوجد حتى الآن إطار زمني لعودة اللاعب ، يقال إن الطرفين أكثر تفاؤلاً بشأن الوضع.

وكان مدرب الفرق لوتشيانو سباليتي قد كشف علناً على أن المهاجم الأرجنتيني يرفض اللعب رغم تعافيه من الإصابة، في المؤتمر الصحفي الليلة الماضية.

وقال سباليتي: “الحقيقة هي أننا سألنا ماورو بشأن ما إن كان يرغب في استئناف التدريبات بعدما حصل على الضوء الأخضر من طبيب الفريق، لكنه رفض، مبرراً بأنه لا يزال يشعر بالألم. أخبرنا أنه سيعلمنا حين يشعر أنه مستعد..”