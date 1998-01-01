رغبة الانتقام من برشلونة تغزو سان جيرمان

وكالات / سما /

تتجدد لعبة “القط والفأر” بين نادي برشلونة و فريق باريس سان جيرمان، فقد بدأت أواصر التنافر والمُخاصمة تتعاظم بين الطرفين منذ المواسم الماضية، لتصل في هذا الموسم إلى ذروتها.

وذكر “راديو مونتي كارلو” الفرنسي، أن باريس سان جيرمان عقب الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي، يريد تقوية صفوفه بضم البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة.

وأوضح المصدر الفرنسي، أن رئيس باريس سان جيرمان، يرغب بالانتقام من برشلونة، إثر نجاح الفريق الكتالوني في التعاقد مع فرينكي دي يونج، نجم آياكس أمستردام، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان دي يونج قريباً من الانتقال إلى باريس سان جيرمان، لكن برشلونة تدخل في اللحظات الأخيرة ليقلب موازين القوى لصالحه، ويظفر بخدمات صاحب الـ21 عاماً.

وينتهي عقد كوتينيو مع برشلونة، في 2023، ويبلغ شرطه الجزائي حوالي 400 مليون يورو، مع العلم أن النجم البرازيلي يتخبط في مستقنع المستويات السيئة منذ بداية الموسم الجاري.