سولشاير يلمح إلى بقائه مدرباً لمانشستر يونايتد

وكالات / سما /

أكد أولي جنار سولشاير، مدرب نادي مانشستر يونايتد، أنه لم يعد يرتبط بعقد رسمي مع فريق مولده النرويجي، ليفتح الطريق أمام تعيينه بشكل ثابت في قلعة “أولد ترافورد” بنهاية الموسم الجاري.

وبسؤاله عما إذا كانت التكهنات تزعجه بشأن حصوله على عقد دائم، قال المدرب النرويجي: “أحب أن أدرب هؤلاء اللاعبين وأحب العمل هنا، أفعل كل ما في استطاعتي يومياً، إذا تم اتخاذ قرار بهذا الشأن حينها سنرى”.

وأوضح سولشاير، أن اتفاقه مع فريق مولده انتهى تماماً منذ اللحظة التي درب فيها مانشستر يونايتد، وهو ما يتناقض مع تصريحات النادي النرويجي.

وقال سولشاير في هذا الصدد: “هذا العقد (مع مولده) انتهى، أنا متعاقد مع مانشستر يونايتد حتى نهاية يونيو المقبل، لا يمكن أن ترتبط كمدرب بعقدين مع فريقين”.

وكان أويستين نيرلاند، رئيس مولده، أوضح الأربعاء الماضي، أنه يتوقع عودة سولشاير، إلى النادي النرويجي، بعد انتهاء فترته مع الشياطين الحمر.