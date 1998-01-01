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ابو هولي يستنكر محاولة اغتيال ابو ماهر حلس ويطالب بملاحقة الجناة

السبت 09 مارس 2019 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

استنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي محاولة الاغتيال التي تعرض لها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية المناضل أحمد حلس "أبو ماهر" ، اثناء عودته من احتفال ترسيم كشافة  بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة .

وحمل د. ابو هولي حركة حماس في قطاع غزة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأخ المناضل ابو ماهر حلس ، مطالباً بملاحقة الجناة و الكشف عن الجهات المشبوهة التي تقف وراء هذا العمل الجبان، الذي يصب في مصلحة الاحتلال .

 وقال: "إن هذا العمل المستهجن والخارج عن النهج الوطني والأخلاقي يستهدف المصلحة الوطنية الفلسطينية ووحدة شعبنا الفلسطيني وعلى السلم المجتمعي منوها الى وجود اطرافا تسعى الى ضرب وحدة شعبنا وخلط الأوراق لاستمرار حالة الانقسام لتمرير المشروع الأمريكي  - الاسرائيلي او ما يعرف بصفقة القرن لتكريس دولة غزة دون القدس والضفة وتصفية قضية اللاجئين والقدس باعتبارها عاصمة دولة فلسطين .

#احمد ابو هولي

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